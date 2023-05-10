الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 05:02 م

ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي - اسماء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اعلن ديوان الخدمة المدنية أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني المنعقد بتاريخ 19-4-2023 وفقا للاعلان المنشور سابقا .

هيئة تنظيم الطيران المدني
وظيفة مفتش خدمات جوية
الاسم
سهاد عبد المالك معارك الوحيدي

فارس وليد صالح الزيتاوي

معتز فايز محمود الحسن

وظيفة مفتش مساعد طيران
الاسم
احمد عوده رجا الحمد

مؤمن فواز احمد البقور

وظيفة مفتش عمليات جوية/طيران عام
الاسم
احمد خالد يوسف بني ياسين

ايهاب ذياب محمود ابو زيد

بكر فايز فريج الفرايه

بهجت انور ابراهيم هلال

رامي عبدالله سليمان اللواما

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