ديوان الخدمة يعلن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي

الوكيل الإخباري - أعلن ديوان الخدمة المدنية، عن أسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده في ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 13-7-2023



وتالياً الأسماء:



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بكالوريوس اشعة (تصوير اشعاعي)

محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية



اسلام سلطان يوسف كليب

انس عبد القادر محمود الدعوم

ايمان سليمان قاسم العبد الله

سوزان هاني يونس العرني



بكالوريوس صيدلة



البادية الجنوبية

روان عصام محمد ابو زايد

سلافه محمد جميل الانصارى

لينا احمد نور الدين الكردي

نور فارس حسن ابو سيف

وئام فؤاد سليمان الغرابلي



دبلوم اشعة (تصوير اشعاعي)



محافظة البلقاء

رهف عماد احمد الزعبي

مرام عماد صبحي بخيت

هديل خالد احمد ابو سليعان



محافظة الطفيلة

إيثار يوسف خليل المسيعدين

رحمة عمر خليل العوران



محافظة مادبا

اسيل احمد محمد خليل

اشجان زيدان جميل العجالين

افنان زيدان لباد الزول

بيان سعد سليمان الحيصه

تسنيم محمد سليمان ابو هدبه

مجد محمد عبد المعطي القبيلات

نوره عقاب عبد الكريم العرامين



دبلوم التعقيم



محافظة البلقاء

ايلاف ابراهيم حسين العربيات

تسنيم محمد عبد المهدى الوخيان

ديمه ذيب محمد حمدان

سلام هشام مصطفى غانم

لانا عاصي عبد الله القضاه

نهال صادق محمد الجبارات

هبة الله جمعه درويش المساعيد



محافظة الطفيلة

حمزه ناصر عبد اللطيف الصيفي



محافظة مادبا

اسراء علي نجم الشخانبه

ايه عبد الله يوسف منصور

بتول اكرم احمد عبيدات

بيان حسين مفلح الحوري

رمز خالد عساف العبابسه

سفانه فارس محمد القيسي

سوزان سمير احمد درباس

شيماء علي ياسين ابو ندى

فرح عماد عزات السماحين



دبلوم تخدير وانعاش



محافظة البلقاء

محمد نسيم عبد الرحمن ابو ورده

محمد يوسف طلب عبد الدين

ميلاد لؤى اسماعيل ابو شقره



محافظة مادبا

بيان يوسف عواد العرامين

هنادي حمد عايد الفلاحات



دبلوم تمريض



محافظة البلقاء

اخلاص عادل عبد القادر العفيفي

اسماء يونس موسى ابو عياده

رابعه محمد عبد الكريم المناصير

فايزه ربحي محمود جراح

هيام رمضان اسماعيل ابو الخير



محافظة العاصمة

بهاء الدين حسن هلال العتيق



دبلوم صحة عامة



محافظة عجلون

بهاء الدين عاطف محمد القضاه



دبلوم صيدلة



محافظة اربد / لواء الرمثا

اسامه هيثم محمد العبد الرزاق

بشائر حكم تيسير ايوب

ربى خالد احمد الزعبي

صفاء صالح ذياب عبد الرازق

لمى منذر قاسم الشبول



محافظة اربد / لواء الاغوار الشمالية

تسنيم اسماعيل محمود علاونه



محافظة البلقاء

افنان كمال محمد بواعنه

نائله محمد احمد عبيدات

هناء يوسف محمد فرج الله



محافظة العاصمة

احلام احمد محمود صلاح الدين

ديما بدوي توفيق الحلاق

رويده فوزى محمد حريز

ساميه محمود عبد الكريم رمضان

سميه محمد فرحات ابو زايد

غدير محمد عبد الرحمن الاسمر

فرح اسماعيل ابراهيم ابو السندس

لينا عوني سليمان السعافين

مي مفيد عبد الله ارشيد

نسيبه علي خليل عبود



دبلوم مختبرات وتحاليل طبية



محافظة العاصمة

اسلام احمد سعيد ابو الشيخ

عبدالله محمد حمدان أبو صعيليك

علاء قدري امين التصلق

محمود وليد علي ابو رحمه

