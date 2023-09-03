الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء

الوكيل الإخباري -

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أعلن اليوم الاحد اسماء الناجحين في الامتحان التنافسي الالكتروني الذي تم عقده خلال الفترة من 30-7-2023 إلى 3-8-2023 لحساب التعيين في وزارة التربية والتعليم.بكالوريوس أحياءالبادية الجنوبية / لواء القويرةاخلاص علي عوده النجاداتاكرام عيد محمد الموسهجواهر عوده جخيدم السلاماتخوله حماد عبد الله الموسهوفاء عبد الله محمد الزوايدهالبادية الشمالية / لواء الشمالية الغربيةاحلام محمد مرشد هميلسلام جميل يونس الزغارنهسميه نايف حمدان ابو شندينهى عبد السلام محمد ابو شنديالبادية الوسطى/ لواء الجيزةساجده محمد عليان الجبرنور اسماعيل محمد عطاالبادية الوسطى/ لواء الموقراحمد عثمان موسى الشربجياسراء يعقوب اسماعيل الخطيبحنين عبد الرؤوف عبد الله الطبنجهديانا سليمان عبدالرحمن النعانعهضحى نايف قاسم ابو مرادمرام حسين محمد الطلاعمحافظة اربد / لواء قصبة اربدايناس احمد عبد الله العيسىبتول قاسم محمد الغاديرنده عارف عبد الرحمن حمزهروان باسم احمد القاسملولو حسني ابراهيم الشيخ حسينمرام فلاح عيسى عبابنهمرام واصف حسن عبدمريم تيسير حسن الغرايبهمحافظة الزرقاء / لواء الرصيفةعبد الرحمن وائل حسن احمدمحافظة العاصمة / لواء 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سالم البدوربيان عصام ممدوح الشماساتدانيا علي موسى القرارعهدعاء امجد محمد الغبابشهدعاء غازي محمد الربيحاترفيده اكرم مصطفى المرافيرنا علي عبد الحميد الشبيلاترندا رضوان محمد الحجاجروان احمد علي الكريمينسكينه صبحي امين العكايلهسهاد خالد محمود حمادهسيرين امين عاتق المراياتعبير محمود علي الحجاجمحمد محمود علي الحجاجمنار بركات صقر البدورمنار يوسف عبد الحفيظ الشقاريننهى عبد الله احمد العوابدههاله امين طاهر القرعانمحافظة العاصمة / لواء القويسمةاحلام محمد عيسى سليماحمد محمود احمد المشنياحمد موسى علي البريماريج خالد حامد ابو زايداسراء سالم علي ابو زايداسراء عمر محمد اعبيداسلام تيسير محمود سلامهاسلام علي عطيه ابو غليوناسماء جمال صالح الزاغهاسماء سامي عبد حماداسيل خالد محمد سعيد زغموتاسيل زياد عبد الله ابو صعيليكاسيل عبد الله حمد العوداتاسيل ناصر احمد غناماكرام عيد شاكر الشرباتيالاء خليل يوسف سالمالاء عبد المنعم محمد الحدادامان طه ابراهيم طهاماني نضال محمود النجارامجد خالد اسماعيل الشايبامل موسى محمود الترتورىامنه داود صفي الدين العنابيامنه عبد الله سليمان ابو صعيليكامينه يوسف عطيه ابو غليونانس محمد 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سلامهرانيه عطا الله احمد العوداترجاء محمد ابراهيم الدباسرشا ابراهيم محمد ابو العطارغد عبد القادر حسني عبد القادررنا زكريا ذياب القواسمهرنا عبد الرحمن عامر الرجوبرنا محمود عبد الرحمن حامدرنيم عادل محمد الغزاويرنيم فيصل امين الضموررهام محمد موسى العبسيرهف مجدى طالب مسعدروان عبد الحكيم محمد غنايمروان عبد محمود التعامرهروان نضال علي الغوانمهروزان فايز محمد المساعفهرولا يوسف محمد عشارؤى ناصر صبحي حسنريم سلام بكر عوده اللهريم عرفات اسماعيل موسىريما منير عبد الحميد العرجانريمه قاسم محمد العقيليريناد صالح احمد ابو محسنزهور جدوع سليمان العوداتزيدون محمد احمد الصعصاعزين العابدين عبد اللطيف اسماعيل غمازساره ياسر احمد الدرابكهسائد احمد صالح العوضيسجى فايز عوده الصقورسحر عطا الله سليمان العوداتسلام علي محمد القصراوىسلام محمود احمد الصوريسلسبيل حسني احمد عليسماح منتصر علي الفراسوسن تيسير محمد يعقوبسيرين رائد فاروق عقلشذى ابراهيم عباس حببخشروق صلاح الدين محمد قفافصفا محمد حسن عبد ربهصفاء حسين عوده الله ابو فردهصفاء مازن محمد مصطفىصقر سليمان ذياب ابو حسانعاليه عمر عبد الرحمن الشحاتيتعبد الله فايق عبد 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حسونهنور صالح ابراهيم عبد الجوادهبه عيسى علي زهرانوعد محمد عثمان الطهاروهيزيد خالد محمد المصريمحافظة العاصمة / لواء قصبة عمانابراهيم يحيى ابراهيم صوماناحمد يوسف ياسين الترتيراريج محمد عواد ابو فارسانس عبد الله زهدى العطاونهانس ناجي محمد وشاحانعام يوسف خليل ابو سالمانوار عدنان عبد الرحمن مرعيايمان وجيه محمود عسافتامر رائد شحاده عبد الجليلتسنيم سلمان عبد ربه غطاشهتغريد ابراهيم محمود محفوظثائر موسى شاكر ابو عطا اللهجميل محمد جميل الشلبيحمزه اسامه محمد حزينحمزه رياض انيس كراجهخالد ابراهيم هاشم القواسميداود خالد داود الجبوردرويش محمد درويش جفالدينا حسين احمد خوالدهرجاء عمر امين دحيليهرنا عزام عبد الفتاح يحيىروان تيسير احمد القضاهريما صادق شلاش ابو عليزيد محمد سليمان حسنسالي منير محمد ناصرسفيان نبيل عبد الكريم الدنسلام عامر تيسير احمدسلام علي ابراهيم عليسناء محمود احمد عودهشيرين مفيد عبد اللطيف سليمانصهيب عبد الرازق يوسف العزهعبدالعزيز محمد ابراهيم كامل عاشورعمر عبد الناصر خليل الشعيباتفداء صالح عبد الله قرقزقصي عايد عبد الرحمن عطيهمالك محمود حسين صدقهمحمد بسام عمر ابو بكرمحمد فضل محمد 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عبد الغنيمحافظة العقبة / لواء قصبة العقبةاحلام محمد تركي بكراسراء نواف محمد المومنيبشرى محمد زكي علي الدردورحلا اكرم محمد المهداوىديمه محمود عبد الرازق نخلهعبير زهير حسين النجاداتعروبه خليل دايج الحساسنههبه رضوان محمد مساعدهمحافظة الكرك / لواء الاغوار الجنوبيةاسراء راشد يوسف العشوشبلقيس عبد الجواد احمد الفعاس المناصيرمنار مصباح فراج الخطبامنى عبد الحي مصطفى المطارنهميس محمد علي درادكهمحافظة الكرك / لواء القصرهدى حسن محمد القواسمهمحافظة الكرك / لواء المزار الجنوبيالاء خالد محمد القطاونهالاء عطا الله خلف الشلوحتهاني فايز فلاح المواجدهعبير عبد الرحمن عبدالله البطوشمحافظة الكرك / لواء فقوعغانم حسن سالم العميريينمحافظة الكرك / لواء قصبة الكركنور عبد الرحيم سلامه الفرايهمحافظة المفرق / لواء قصبة المفرقالاء محمد عوده هلالايمان محمد نورالدين احمد شاهينايناس ناصر خليل المغربيتمام هلال سعود حويتخوله درويش عواد الخزاعلهسلسبيل يوسف عويس العموشعزه خليف هلال الحوامدهفضه حسين محمد الخزاعلهمرام احمد علي عليماتمنار عواد حامد العليماتهبه زياد طلعت الطراونهمحافظة جرش / لواء قصبة جرشابتسام بشير اسعود 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نعيم السبع