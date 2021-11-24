ديوان المحاسبة: صرف مكافأة مالية تجاوزت 14 الف دينار لموظفين حكوميين اثنين

الوكيل الإخباري - كشف تقرير ديوان المحاسبة 2020 عن قيام هيئة الأوراق المالية بصرف مكافأة مالية لموظفيين اثنين في الهيئة بقيمة تجاوزت 14 الف دينار اردني.

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وبين التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة أنه تم صرف مكافأة شهرية "للموظفين الاثنين" بلغت قيمتها على مدار عامين 14835 دينارا.



كما كشف تقرير ديوان المحاسبة عن وجود 17559 مركبة حكومية عاملة، أما عدد المركبات التي لديها أجهزة تتبع فبلغ 11260 ، أي أن 6299 مركبة لا تملك أجهزة تتبع.



وحول أجهزة التتبع بين التقرير، أن 758 جهازا منها معطل، بينما بلغ عدد المخالفات الصادرة من النظام لمختلف الجهات الحكومية 2136 مخالفة.









