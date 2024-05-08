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الأربعاء، 08-05-2024 02:47 م

لجنة الدائرة الانتخابية العامة تؤدي القسم القانوني

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الوكيل الإخباري - أدّى رئيس وأعضاء لجنة الدائرة الانتخابية العامة للانتخابات النيابية لعام 2024، القسم القانوني أمام رئيس مجلس مفوّضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، طبقًا للقانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة بها.اضافة اعلان


وتتولّى اللجنة عدة مسؤوليات تشمل استلام وتدقيق طلبات الترشّح للدائرة الانتخابية العامة، كما تقوم اللجنة بجمع الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في جميع الدوائر الانتخابية المحلية، وتوزيع المقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية العامة على القوائم الفائزة.

وتتشكّل لجنة انتخاب للدائرة الانتخابية العامة بقرار من مجلس المفوّضين للهيئة المستقلة للانتخاب وتتكون من رئيس وستة أعضاء، ويكون مقرُّها الهيئة.

ووفقًا للمادة (28)، فقرة (ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، يجب على الرئيس وأعضاء اللجان أداء القسم قبل البدء في أداء وظائفهم أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس."

وعلى صعيدٍ متصل، أدّت المجموعة الثانية من رؤساء وأعضاء لجان الانتخاب للانتخابات النيابية لعام 2024 القسم القانوني أمام أعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، مباشِرين بذلك مهامهم التي ينص عليها القانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة بها.

وتم خلال الجلسة تسليم اللجان قرارات تكليفهم إلى جانب ملفات تحتوي على إرشادات تفصيلية لتمكينهم من الشروع فورًا في التحضير للعملية الانتخابية، التي تمر بمراحل متعددة حتى يوم الاقتراع.

وتضمنت المجموعة الثانية كلًا من العاصمة الثالثة والمفرق وبدو الجنوب والطفيلة والزرقاء وإربد الأولى وإربد الثانية والكرك وبدو الوسط.

وستعمل الهيئة على نشر أسماء وعناوين مقار لجان الانتخاب ومراكز تجميع الأصوات التي تغطي (18) دائرة انتخابية عبر المملكة، متاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكان قد حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب العاشر من أيلول المقبل موعدًا للاقتراع للانتخابات النيابية 2024.

 




 

 


 

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