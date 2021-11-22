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الإثنين، 22-11-2021 06:08 م

ديوان المحاسبة يسعى إلى المساهمة في تحسين استخدام الموارد العامة

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الوكيل الاخباري - قال رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد، إن "الديوان هو سلطة رقابية تمارس حقها الدستوري في الرقابة على أموال الدولة وتشريعاتها التي تتصل بعمل الديوان، والتأكد من أن هذه الأموال أنفقت لتحقيق مردود مادي واقتصادي".

جاء ذلك خلال محاضرة له في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، الاثنين، بعنوان "دور ديوان المحاسبة في القطاع العام وانعكاسه على الأمن الوطني"، بحضور آمر الكلية العميد عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية والدارسين في دورة الدفاع 19.

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