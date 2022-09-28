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الأربعاء، 28-09-2022 09:43 ص

"ذبحتونا" تطالب بإلغاء نظام الفترتين لطلبة التوجيهي

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الوكيل الإخباري - طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الفترتين لطلبة التوجيهي، والسعي لتوفير بنية تحتية تمهيدًا لإلغائه لكافة المراحل.

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ولفتت الحملة إلى أن نظام الفترتين جاء نتيجة التخبط في سياسات وزارة التربية خلال جائحة كورونا والتي أدت إلى هجرة أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بالتوازي مع وقوف الحكومة موقف المتفرج لأكثر من عام ونصف العام أمام هذا الواقع دون العمل على توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا الكم من الطلبة، ظنًا من الحكومة أنها قادرة على تسويق التعلم عن بعد كخيار استراتيجي للعملية التعليمية.


وأشارت ذبحتونا إلى أن الحكومة اتخذت قرار الفترتين دون دراسة انعكاسات هذا القرار على طلبة التوجيهي بشكل خاص.


وتابعت" هذا النظام يؤدي إلى حالة من الإرباك لدى الطلبة وعدم القدرة على متابعة دروسهم بشكل صحيح، وهو الأمر الذي سيؤثر على تحصيلهم العلمي في امتحان التوجيهي الوزاري ما يؤثر على مستقبلهم التعليمي ويضرب العدالة بين الطلبة في القطاعين العام والخاص".


وحذرت حملة ذبحتونا من اتساع نطاق الاحتجاجات الطلابية في المدارس جراء استمرار نظام الفترتين لطلبة التوجيهي، وذلك بعد قيام أكثر من اعتصام طلابي في أكثر من مدرسة احتجاجًا على هذا النظام.


وطالبت ذبحتونا وزارة التربية بسرعة اتخاذ قرار بوقف العمل بنظام الفترتين لطلبة التوجيهي وإبقائهم بنظام الفترة الواحدة الصباحية لتحقيق العدالة في التعليم والمنافسة لطلبة التوجيهي وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لطلبة يعتمد مستقبلهم التعليمي على هذه السنة الدراسية.  

 


 




 

 


 

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