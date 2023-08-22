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الثلاثاء، 22-08-2023 05:03 م

ذيبان ترحب بحزب الاتحاد الوطني الأردني ضمن لقاء استقطابي موسع

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الوكيل الاخباري - قام حزب الاتحاد الوطني الأردني بزيارة استثنائية إلى منطقة ذيبان، وذلك ردًا على دعوة صادرة من وجهاء وقياديين ونشطاء في منطقة ذيبان. 

تجسدت هذه الزيارة بلقاء جماهيري ذي طابع استقطابي، حيث تحوّل إلى فرصة لتبادل وجهات النظر والحوار البناء، بين قادة الحزب والحاضرين.

إذ تأتي هذه الزيارة في سياق تعزيز التواصل بين الحزب والمجتمع، وتمثلت بمشاركة وجهاء المنطقة وقياديين محليين ونشطاء. 

حيث أبدى الحضور إعجابهم بمستقبلية ملهمة قدمها حزب الاتحاد الوطني الأردني، معربين عن ثقتهم في رؤيتهم وخططهم. وتميز هذا اللقاء بروح الشفافية والتواصل الوثيق، مما جعله مناسبة لتبادل الأفكار والاستماع لتطلعات المجتمع.

وفي ختام هذه الزيارة الناجحة أعلن عدد كبير من أبناء منطقة ذيبان لانضمامهم لحزب الاتحاد الوطني الأردني، وعن سعيهم بنشر أهداف و مبادئ الحزب والعمل عل استقطاب موسع يشمل منطقة ذيبان و المناطق المحيطة بهم. 

علمًا أن عدد المنتسبين زاد عن 100 منتسب خلال هذه الزيارة الاستثنائية.

ويذكر أنه سيكون هناك زيارات ميدانية أخرى تشمل أغلب مناطق المملكة وتأتي هذه الزيارات ضمن مخططاته في الانتشار والاستقطاب ونشر أهداف وبرامج حزب الاتحاد الوطني الأردني.

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