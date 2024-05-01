الأربعاء 01-05-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

إيران تكشف عدد مواقعها النووية المشكوك فيها من المنظمة الدولية للطاقة الذرية

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية متوجهتين لغزة

57 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

الدولار يرتفع انتظارا لاجتماع الفيدرالي

حزب الله ينعى أحد مقاتليه

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

أمريكا .. الشرطة تفض اعتصاما تضامنيا مع غزة بجامعة أريزونا

الإعلام الحكومي في غزة : ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 90%

الأربعاء، 01-05-2024 12:59 م

اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن

Enec2-AR18022020-1024x640


الوكيل الإخباري - عقد في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤخرا اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في المملكة (INSSP)، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي وأصحاب العلاقة من الجهات المعنية في مجال الأمن النووي ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة.

اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن استدامة الأمن النووي يقع ضمن أولويات عمل الهيئة، لافتاً الى إن مهمة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة والمعنيين في القطاع، شملت مراجعة المجالات المتعلقة بالخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن لتحديثها.


وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء تطرق الاجتماع الى استعراض تجارب دولية في هذا المجال وتحديد الإنجازات والاحتياجات الوطنية وأوجه الدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التحسين والتطوير المستمر، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية ملائمة للسنوات الثلاث القادمة بناءً على الأولويات التي سيتم تحديدها خلال هذا الاجتماع.


ورحب السعايدة بتلقي أي توصيات أو مقترحات للاستمرار في تطبيق أعلى معايير الأمن النووي وتوفير جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لاستدامة الأمن النووي في الأردن بمنظوره الشامل.


وأعربت مسؤولة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتورة زينب حسن عن أمل الوكالة بأن يستفيد الأردن من هذه المهمة لتحديد الأولويات المتعلقة بتحسين واستدامة المنظومة الوطنية للأمن النووي ووضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية في المملكة بهذا المجال.


وثمّنت حرص الأردن على استدامة نظام الأمن النووي والتأكد من توفر التشريعات والإجراءات الكفيلة بالمنع والكشف والاستجابة لأحداث الأمن النووي وتأمين المواد المشعة والنووية والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
file (1)

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى إيطاليا وأميركا

11202313131437618226344

وزارة الشباب تصدر مستندات مالية لتغطية مشاريع مجلس محافظة البلقاء

1b8d559e-c8f3-4b2b-8ec5-a78125802e68

العيسوي: مواقف الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على غزة ثابتة وحازمة

66322a15242f8

الخارجية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على قافلتي مساعدات أردنية متوجهتين لغزة

4202412132411625011716

57 حريقا في الأردن خلال 24 ساعة

58597_19_1692639483

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الدورة 37

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-04-07 at 1.42.51 PM

ضبط 3 استعمالات غير مشروعة للمياه وتحرير 19 مخالفة هدر في الزرقاء

1712340985601

عشائر الشركس: القضية الفلسطينية هي الركيزة الأولى في سياسة الملك الخارجية

1712339834132

"ميرسي كور" تُنفذ مشروعًا لدعم صغار المزارعين وتحسين دخلهم

1712224876462

العقبة: أمسية ثقافية بعنوان "فلسطين في القلب"

1712057314246

محاضرات توعوية عن الواقع المائي في الأردن

1711983693386

اللجنة التوجيهية لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر تعقد اجتماعها الأول