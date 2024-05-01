اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن

الوكيل الإخباري - عقد في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مؤخرا اجتماع لمراجعة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في المملكة (INSSP)، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأعضاء اللجنة الوطنية للأمن النووي وأصحاب العلاقة من الجهات المعنية في مجال الأمن النووي ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والإشعاعية في المملكة.

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وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس زياد السعايدة، أن استدامة الأمن النووي يقع ضمن أولويات عمل الهيئة، لافتاً الى إن مهمة فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة والمعنيين في القطاع، شملت مراجعة المجالات المتعلقة بالخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في الأردن لتحديثها.



وبحسب بيان للهيئة اليوم الأربعاء تطرق الاجتماع الى استعراض تجارب دولية في هذا المجال وتحديد الإنجازات والاحتياجات الوطنية وأوجه الدعم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التحسين والتطوير المستمر، بالإضافة إلى وضع خطة تنفيذية ملائمة للسنوات الثلاث القادمة بناءً على الأولويات التي سيتم تحديدها خلال هذا الاجتماع.



ورحب السعايدة بتلقي أي توصيات أو مقترحات للاستمرار في تطبيق أعلى معايير الأمن النووي وتوفير جميع المتطلبات الرقابية والتنظيمية لاستدامة الأمن النووي في الأردن بمنظوره الشامل.



وأعربت مسؤولة الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتورة زينب حسن عن أمل الوكالة بأن يستفيد الأردن من هذه المهمة لتحديد الأولويات المتعلقة بتحسين واستدامة المنظومة الوطنية للأمن النووي ووضع الخطة التنفيذية بالتعاون مع الهيئة والجهات المعنية في المملكة بهذا المجال.



وثمّنت حرص الأردن على استدامة نظام الأمن النووي والتأكد من توفر التشريعات والإجراءات الكفيلة بالمنع والكشف والاستجابة لأحداث الأمن النووي وتأمين المواد المشعة والنووية والمنشآت والأنشطة المرتبطة بها.