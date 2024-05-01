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الأربعاء، 01-05-2024 12:14 م

فلسطين .. الاحتلال اغتال 25 عاملاً منذ مطلع العام الحالي

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الوكيل الإخباري- قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن جيش الاحتلال اغتال خمسة وعشرين عاملاً منذ مطلع العام الجاري باستهدافهم بالرصاص الحي أو بالغاز المسيل للدموع أو الاعتداء بالضرب.

وأضاف في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأربعاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العدوان 5100 عامل من الضفة وقطاع غزة، وأخضعتهم للتحقيق وغالبيتهم عمال بناء.

وأشار سعد إلى أنه تم إلغاء كافة الفعاليات لإحياء يوم العمال العالمي بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

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وفا


 




 

 


 

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