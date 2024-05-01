جمعية وكلاء السياحة تناقش التقرير الإداري والمالي مع وزارة السياحة

الوكيل الإخباري- عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر اجتماعها الثاني برئاسة اللجنة المؤقتة المكلفة من قبل وزير السياحة برئاسة محمد عبد المجيد المجالي في غرفة تجارة عمان، وفق الناطق باسم جمعية وكلاء السياحة والسفر رافع الطاهات.

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وقال الطاهات إنه تم مناقشة التقرير الإداري والمالي بحضور المستشار القانوني في وزارة السياحة ومدقق الحسابات المعين من قبل جمعية وكلاء السياحة والسفر.



وبين أنه تم الموافقة على التقريرين من قبل الهيئة العامة المتواجدة والاتفاق على استمرارية عمل المدقق المالي للسنة المالية القادمة.



