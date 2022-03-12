رئاسة الوزراء تعلن عن توفر شاغر وظيفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف.. رابط

الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء، السبت، عن توفر شاغر وظيفة مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. اضافة اعلان





ودعت رئاسة الوزراء من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الالكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة.



وأشارت إلى أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مستوف للأوراق الثبوتية المطلوبة، كما وسيحصل كل من تقدم بطلب على إشعار إلكتروني يفيد باستلام طلبه.



ونوهت بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء (www.pm.gov.jo) والموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية (www.awqaf.gov.jo) اعتبارا من تاريخ 13/3/2022 ولغاية 19/3/2022.



