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السبت، 12-02-2022 10:48 ص

حيثيات انقطاع الكهرباء خلال المنخفض الثلجي امام رئاسة الوزراء قريباً

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الوكيل الإخباري - علم "الوكيل الإخباري" من مصادر رسمية مُطلعة، أن لجنة التحقيق الفنية الخاصة بملف انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الثلجي الأخير، الذي أثر على المملكة نهاية كانون الثاني الماضي أنهت تقريباً تقريرها الفني.

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وأوضحت المصادر، أن التقرير سوف يرفع إلى رئاسة الوزراء قريباً، لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ملف الانقطاع الذي استمر لمدة 5 أيام عن عدد كبير من المشتركين.


وكان قرر مجلس الوزراء في 30 كانون الثاني الماضي، تكليف شركة استشارية لتقييم وضع الشبكة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً في العاصمة عمان، والعمل على تحديثها، ووضع معايير لتقييم أداء شركات توزيع الكهرباء بحيث تكون متوافقة مع المعايير العالميَّة ليصار إلى محاسبتها.


وطالبت لجنة الطاقة النيابية في حينها، تعويض المتضررين من الإنقطاع، ومحاسبة المقصرين ونسبت بتركيب "نظام إسكادا" على شبكات الضغط المنخفض.


وتابع موقع "الوكيل الإخباري" خلال ذلك المنخفض آلاف الملاحظات التي وردت عن انقطاع التيار الكهربائي، وحجم الشكاوى التي وردت عن عدم استجابة شركة الكهرباء إلى اتصالات المواطنين.

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