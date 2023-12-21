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القسام تستهدف آليات إسرائيلية وتؤكد مقتل 6 جنود بمنطقة اليرموك

الخميس، 21-12-2023 06:44 م

رئيسة الوفد البرلماني الأوروبي تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس

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الوكيل الاخباري - عبرت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع دول المشرق، إيزابيل سانتوس، عن قلقها إزاء الحرب الدائرة في غزة، وتأثيرها على المنطقة برمتها.

وقالت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، في ختام زيارتها للمملكة، إنها والوفد البرلماني المرافق لها، شددوا خلال الزيارة على الحاجة الملحة إلى الوقف الفوري للحرب المدمرة على غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صوتت لصالح وقف إطلاق النار الفوري في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينت أن أعضاء الوفد أكدوا أيضا دعمهم لجميع الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الأردن لمنع المزيد من التصعيد، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الإجماع الدولي بشأن القدس، وثقته في الأردن باعتباره الوصي الوحيد على الأماكن المقدسة في القدس.

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