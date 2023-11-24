في أول أيام الهدنة .. أردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة

الوكيل الإخباري - أدى الأردنيون، اليوم بعد صلاة الجمعة، في مختلف مناطق المملكة وفي وسط البلد، صلاة الغائب على أرواح الشهداء في غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

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وكانت دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أمس، مديري مديريات الأوقاف في الأردن بالتعميم على جميع الأئمة والخطباء بالمساجد لإقامة صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على أرواح الشهداء الأبرياء في قطاع غزة.



وبدأ صباح اليوم الجمعة سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد أن بلغ عدد الشهداء أكثر من 14 ألفا و854 شهيدا، بينهم أكثر من 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بينما لا يزال نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، إما تحت الأنقاض أو جثامين ملقاة في الشوارع والطرقات أو ما زال مصيرهم مجهولا، كما تجاوز عدد المصابين 36 ألفا.

