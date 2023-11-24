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الجمعة، 24-11-2023 03:57 م

إرسال 3 طائرات أردنية جديدة تحمل 77 طناً من المساعدات الطبية لغزة - فيديو

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الوكيل الإخباري - قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إنه تم اليوم ارسال طائرتي مساعدات طبية الى الأهل في غزة، فيما ستغادر الطائرة الثالثة يوم غد السبت، بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية / سلاح الجو، والأجهزة الأمنية، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي:" تحمل الطائرتان اللتان غادرتا المملكة اليوم والثالثة التي ستُرسل غداً السبت 77 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، إذ سيتم تسليم المساعدات إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش لإدخالها إلى غزة وتوزيعها على المستشفيات من خلال الجهات المعنية، وذلك دعماً للقطاع الصحي في قطاع غزة. 

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