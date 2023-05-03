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الأربعاء، 03-05-2023 10:11 م

رئيس الجامعة الهاشمية يكشف سبب المشاجرة التي أدت لفصل 42 طالباً

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الوكيل الاخباري - وصف رئيس الجامعة الهاشمية فواز عبد الحق، الأربعاء، المشاجرة التي حدثت في الجامعة بأنها ناتجة عن "سوء تفاهم" بين طالبين أدت إلى فصل 42 طالبا بشكل نهائي.

وأوضح في تصريحات صحفية ان  "الذي حصل مؤخرا... سوء تفاهم بين طالبين" مشيرا إلى اتفاق وتصالح بينهما ووقعا على تعهد وغادرا، لكن ذلك لم ينه المشكلة.

وبين أنه في المشكلة الأخيرة التي حصلت في الجامعة، يحق للطلبة الذين صدرت بحقهم العقوبة التظلم خلال 15 يوما.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة ستباشر الأسبوع المقبل بالتحقيق، مشيرا إلى وجود الأدلة من الكاميرات والشواهد وشهادات أمنية ستؤخذ بعين الاعتبار، ومن تثبت عليه العقوبة ستكيف العقوبة حسب نوع الجرم ومن لم تثبت عليه العقوبة واسمه كان مندرجا ضمن القائمة ونتأكد من عدم مساهمته لن تصدر بحقه العقوبة.

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