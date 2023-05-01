الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلبيني: بلادي لن تصبح نقطة انطلاق لعمل عسكري لأي جهة

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

أسعار الفائدة.. الأسواق تترقب قرار الفيدرالي الأمريكي وأزمة المصارف تثير المخاوف

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

الملكة: عيد عمال سعيد

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الإثنين، 01-05-2023 01:06 م

فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

4202328171936184923852


الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اصدار عقوبات بحق 42 طالبا على إثر المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي يوم الخميس الماضي.اضافة اعلان


وقالت الجامعة لـ "الوكيل الإخباري"  إن العقوبات التأديبية تمثلت بفصل 42  طالبا مع اعطاء مهلة للطلبة 15 يوما للاستئناف.

وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة  لمراجعة استئناف الطلبة الصادر بحقهم عقوبة الفصل.

وبين أن الإجراءات القانونية اتخذت وفقا للتعليمات والأنظمة الخاصة بالمخالفات الطلابية وخاصة تلك المتعلقة بالعنف الجامعي.

وأكدت الجامعة على صلابة موقفها وإجراءاتها للحفاظ على الجامعة ومنسوبيها والاستمرار في نهجها كبيئة خالية من كافة أنواع العنف ودون تهاون على الإطلاق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
21

ضبط سائقي مركبتين هددا السلامة العامة على الطريق - فيديو

f1966dbc-6d8d-4971-9031-c83c2c09af12

الأردن يبحث مقترح تأسيس وكالة عربية للدواء في الرياض

ر

صندوق الملك عبدالله للتنمية يطلق مشروعا لدعم مشاركة الشباب خارجيا

WhatsApp Image 2023-05-01 at 2.24.25 AM

ضبط اعتداءات مخالفة على خط ناقل الأزرق خو لسحب كميات كبيرة من المياه

485963

44 إشاعة في نيسان 80 % منها أطلقتها وسائل التواصل

ولي-العهد

ولي العهد للعمال: كل عام وأنتم بخير

أخبار متعلقة
343976545_5603724483061331_7625285431093900686_n

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب المسلماني

4202327162132849832465

بيان صارم من الجامعة الهاشمية بشأن مشاجرة الخميس

pweNfxD4N6kgB3X78ETRrgm2hcMcNjDfThG86Mdf

محافظ الزرقاء يوقف 31 طالبا من الجامعة الهاشمية

2202315152049619285881

الجامعة الهاشمية توضح تفاصيل المشاجرة الطلابية

332ce2c8-e828-42b9-bb14-27bc51f3fd58

الطفيلة التقنية: الإمتحانات قائمة وفي موعدها اليوم

320232321275423092099

الجامعة الهاشمية تؤكد طرح برامج دراسية تواكب احتياجات أسواق العمل