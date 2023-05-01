فصل 42 طالبا من الجامعة الهاشمية على إثر مشاجرة الخميس

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

قرر رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اصدار عقوبات بحق 42 طالبا على إثر المشاجرة التي وقعت داخل الحرم الجامعي يوم الخميس الماضي. اضافة اعلان





وقالت الجامعة لـ "الوكيل الإخباري" إن العقوبات التأديبية تمثلت بفصل 42 طالبا مع اعطاء مهلة للطلبة 15 يوما للاستئناف.



وأضافت أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة لمراجعة استئناف الطلبة الصادر بحقهم عقوبة الفصل.



وبين أن الإجراءات القانونية اتخذت وفقا للتعليمات والأنظمة الخاصة بالمخالفات الطلابية وخاصة تلك المتعلقة بالعنف الجامعي.



وأكدت الجامعة على صلابة موقفها وإجراءاتها للحفاظ على الجامعة ومنسوبيها والاستمرار في نهجها كبيئة خالية من كافة أنواع العنف ودون تهاون على الإطلاق.

