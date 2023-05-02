ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية، في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢، برئاسة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة، وبحضور نواب الرئيس والعمداء، ترقية كل من الدكتورة بيان محمد أبو غزالة الأستاذ المشارك في قسم العلوم الحياتية والتكنولوجيا الحيوية في كلية العلوم إلى رتبة أستاذ، والدكتورة "أبو غزالة" حاصلة على درجة الدكتوراة من London, UK، عام ١٩٩٠. والدكتورة ميرنا حسين مصطفى، الأستاذ المشارك في قسم السياحة المستدامة في كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث إلى رتبة أستاذ، والدكتورة "ميرنا" حاصلة على درجة الدكتوراة من Colorado State University, USA، عام ٢٠٠٥.

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والدكتورة فيروز فاروق حسين، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتورة "فيروز" حاصلة على درجة الدكتوراة من Australia University of Technology, Australia، عام ٢٠١٧.

والدكتور أكرم صالح السكر، الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة إلى رتبة أستاذ مشارك. والدكتور "السكر" حاصل على درجة الدكتوراة من University of Technology Sydney, Australia، عام ٢٠١٢.

