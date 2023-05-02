بحث التعاون بين جامعتي الهاشمية وهلنسكي الفنلندية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، وممثل الاتحاد العلمي من جامعة هلنسكي الفنلندية الدكتور تيمو ريبو، اليوم الثلاثاء، مجالات التعاون الأكاديمية بين الجامعتين.



وتناول الجانبان في اللقاء الذي حضره نائبا الرئيس الدكتور محمد مشاعلة والدكتور خالد أبو التين، إقامة برامج مشتركة، وتبادل زيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واتفقا على تفعيل بنود مذكرة التفاهم السابقة بين الجامعتين.

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