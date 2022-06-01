رئيس الديوان الملكي الهاشمي ينقل تعازي الملك إلى 4 عشائر

الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى عشيرة الحموري بوفاة عصرية سعيد علي، والدة المهندس مأمون نواف الحموري، وإلى عشيرة البزايعة بوفاة فخري إسماعيل البزايعة، وإلى عشيرة الخريسات بوفاة حسان الموسى الخريسات، وإلى عشيرة الصوفي بوفاة صالحة محمود، زوجة القاضي العشائري عياد الصوفي.



وأعرب العيسوي، في اتصالات هاتفية مع أسر المرحومين، عن تعازي ومواساة جلالة الملك، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

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