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الخميس، 25-05-2023 07:24 م

رئيس المجلس القضائي: عبق الاستقلال سيبقى دائماً أبرز المراحل المضيئة

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس المجلس القضائي محمد الغزو أن هذا اليوم تتجلى فيه معاني الحرية والتضحية في حياة الأردنيين، وقال “عبق الاستقلال الذي يغمرنا بذكراه العطرة، سيبقى دائماً أبرز المراحل المضيئة في تاريخ الأردن ونهضته”.

وأشار الغزو، خلال كلمة ألقاها في الحفل الذي أقيم تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في قصر رغدان العامر، بمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن السلطة القضائية حازت على رعاية جلالة الملك وثقته واهتمامه، إيمانا من جلالته بأن عماد الدولة الدستورية هو سيادة القانون، وأنه لا يمكن المضي بالأردن نحو الرفعة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا من دون تطوير ونهوض حقيقي بالقضاء.

ولفت إلى أن توجيهات الملك قد أنارت السبل نحو التطوير والتحديث بإدخال التقنيات الحديثة والحوسبة في أعمال المحاكم وأتمتة إجراءاتها، ووضع أطر حديثة للارتقاء بقدرات أعضاء الجهاز القضائي، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتطوير بيئة عملهم لتمكنهم من النهوض بمهامهم بكل اقتدار وفعالية.

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