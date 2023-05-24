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الأربعاء، 24-05-2023 02:35 م

التوثيق الملكي يصدر صحيفة الاستقلال سيرة ومسيرة

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الوكيل الاخباري - أصدر مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي عددا خاصا بعنوان " صحيفة الاستقلال سيرة ومسيرة" بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السابع والسبعين.

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وقال المركز في بيان اليوم الأربعاء، إنه أعاد إحياء هذه الذكرى بصحيفة مميزة اشتملت على نص القرار التاريخي للاستقلال، وخبر الاستقلال في بعض الصحف آنذاك، ومنها جريدة الجزيرة وجريدة الدفاع وعدد من برقيات التهنئة للملك المؤسس عبد الله الأول.


وأشار إلى أنه أعاد لذهن القارئ آلية تناول الأردنيين الخبر والفرحة، لافتا إلى أن مقال الافتتاحية جاء بعنوان "الاستقلال إنجاز ومحطات"، والذي خطه مدير المركز الدكتور مهند مبيضين.


 




 

 


 

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