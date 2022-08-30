رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب يلتقي وفدا إعلاميا مصريا

الوكيل الاخباري - التقى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء في مبنى الهيئة، وفدا إعلاميا مصريا، ضمن زيارة رسمية يقوم بها الوفد إلى المملكة.



وبحسب بيان الهيئة، اليوم، استعرض المعايطة نشأة الهيئة، كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة، بصفتها احدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتوافق مع المعايير الدولية،وتحظى بثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، والبناء على ما جرى تحقيقه من إنجازات وخطواتٍ إصلاحية.

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