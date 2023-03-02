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الخميس، 02-03-2023 12:18 م

رئيس الوزراء: لن نقبل انقطاع المياه عن أردني

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خلال زيارته الخميس، إلى محافظة الكرك، إنه "لابد من التعامل فورا مع مشاكل المواطنين وعدم التأخر بحلها".

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وأضاف الخصاونه خلال زيارته إلى محطة مياه اللجون في المحافظة، "لن نقبل انقطاع المياه عن أي مواطن" داعيا وزارة المياه إلى "وضع خطة لزيادة حصة المحافظة من المياه"، وكذلك "تأمين مصادر مياه جديدة في الكرك عن طريق حفر آبار جديدة".


وفي الكرك استهل الخصاونة، زيارته، بتدشين المرحلة الأولى من إنتاج مصنع شركة (جينشنج) الدَّولية للسيراميك، الاستثمار الصيني برأس مال يبلغ 100 مليون دولار.


ويقع المشروع على مساحة 550 دونماً بمحاذاة الطريق الصحراوي عند مدخل القطرانة، بحسب رئاسة الوزراء.


ويوفِّر المصنع 250 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وسيتضاعف عدد فرص العمل تباعاً لتصل إلى 750 فرصة بعد الانتهاء من المرحلتين الثَّانية والثَّالثة مع بداية العام المقبل.


وتأتي زيارة الخصاونة ضمن مواصلته سلسلة جولاته الميدانيَّة التَّفقُّديَّة؛ تنفيذاً للتَّوجيهات الملكيَّة السَّامية، بزيارة مؤسَّسات خدميَّة ومشاريع تنمويَّة في الكرك.


وأكد الخصاونة "دعم الحكومة للاستثمار، وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطابه، وتمكين الاستثمارات القائمة؛ بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحليَّة وتوفير فرص العمل لأبنائها".

 




 

 


 

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