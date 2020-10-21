الأربعاء 21-10-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء

العراق: 52 وفاة و3667 اصابة بكورونا

نقابة المقاولين تعلق الدوام لإصابة أحد موظفيها بكورونا

سلطنة عُمان: 451 إصابة بكورونا

مجلس الوزراء يقرّ الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي

رئيس الوزراء والوزراء يوقّعون ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح

وزارة البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إصابات بكورونا

قطر: وفاة و266 إصابة جديدة بكورونا

الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن

وزير الزراعة يزور نقابة الأطباء البيطريين




الأربعاء، 21-10-2020 05:47 م

رئيس الوزراء والوزراء يوقّعون ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح

1020201915553220015576



الوكيل الاخباري - وقّع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجميع أعضاء الفريق الوزاري، ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح لمجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء.
اضافة اعلان

ويهدف الميثاق إلى ضمان التزام مجلس الوزراء بحسن الأداء، والحرص على الصالح العام، والإفصاح عن أيّ احتمال لتضارب المصالح قد يظهر أثناء أداء الواجبات، ويتعيّن على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بهذا الميثاق.

ويحدّد الميثاق الواجبات والمسؤوليات التي يتعيّن على مجلس الوزراء الالتزام بها بموجب الدستور والتشريعات النافذة، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والأهداف الوطنيّة التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، والعمل على رفع كفاءة الوزارة والدوائر المرتبطة بها وتفعيل دورها المؤسسي.

كما يحدّد المبادئ والمرتكزات التي تلزم مجلس الوزراء بالتقيد بسيادة القانون، والشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح، والعلاقات المهنيّة والتجاريّة السابقة، والمساءلة والنزاهة وتوخّي العدالة وتكافؤ الفرص، والإنصاف، والكفاءة والفاعليّة، والمشاركة وحُسن التطبيق.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020202018116794510447

وزير الصحة يشكل لجنة للتنبؤ بمنحنى كورونا - اسماء

10202020135840803958011

نقابة المقاولين تعلق الدوام لإصابة أحد موظفيها بكورونا

10202018162933361057623

مجلس الوزراء يقرّ الخطّة الوطنيّة لعناصر التراث الثقافي غير المادّي

10202021102739632369689

وزارة البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إصابات بكورونا

10202011173619712650098

الشواربة يوعز بمراعاة دوام الأمهات وعدم المساس برواتبهن

55

وزير الزراعة يزور نقابة الأطباء البيطريين

أخبار متعلقة
1020201216382489938266

توضيح من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

12e88cf550ae169c0eaba1000c3f5b1e

رئيس الوزراء يرفع للملك رد الحكومة على كتاب التكليف السامي

1020201213122917283652

الرزاز يوجه رسالة الى الأردنيين

1020207221532833827689

قرارات لرئيس الوزراء المكلف بشر الخصاونة

55

السيرة الذاتية للدكتور بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

قانوني دستوري: هذا هو عمر حكومة تصريف الأعمال