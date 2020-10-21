رئيس الوزراء والوزراء يوقّعون ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح



الوكيل الاخباري -

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وقّع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وجميع أعضاء الفريق الوزاري، ميثاق الشرف لقواعد السلوك والإفصاح عن تضارب المصالح لمجلس الوزراء، وذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الأربعاء.ويهدف الميثاق إلى ضمان التزام مجلس الوزراء بحسن الأداء، والحرص على الصالح العام، والإفصاح عن أيّ احتمال لتضارب المصالح قد يظهر أثناء أداء الواجبات، ويتعيّن على رئيس الوزراء والوزراء الالتزام بهذا الميثاق.ويحدّد الميثاق الواجبات والمسؤوليات التي يتعيّن على مجلس الوزراء الالتزام بها بموجب الدستور والتشريعات النافذة، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع والخطط التي من شأنها تحقيق سياسات الدولة والأهداف الوطنيّة التي تقع ضمن نطاق الاختصاص، والعمل على رفع كفاءة الوزارة والدوائر المرتبطة بها وتفعيل دورها المؤسسي.كما يحدّد المبادئ والمرتكزات التي تلزم مجلس الوزراء بالتقيد بسيادة القانون، والشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح، والعلاقات المهنيّة والتجاريّة السابقة، والمساءلة والنزاهة وتوخّي العدالة وتكافؤ الفرص، والإنصاف، والكفاءة والفاعليّة، والمشاركة وحُسن التطبيق.