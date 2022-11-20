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الأحد، 20-11-2022 06:15 م

رئيس الوزراء يؤكد الالتزام بالمحافظة على المال العام

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021، وذلك خلال لقائه مساء اليوم الأحد في رئاسة الوزراء، رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة ابراهيم الطراونة.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة الدكتور إبراهيم الجازي، التزام الحكومة بالمحافظة على المال العام من الهدر وسوء الاستخدام ومنع أي تجاوزات عليه.

ولفت رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة وجميع مؤسساتها بالتعاون مع ديوان المحاسبة، والاستجابة لاستيضاحات الديوان المتعلقة بعمل المؤسسات الخاضعة لرقابته.

وعرض رئيس ديوان المحاسبة بالوكالة الجهود التي يبذلها الديوان مع الوزارات والمؤسسات للتعامل مع الاستيضاحات الواردة لحين صدور التقرير السنوي.

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