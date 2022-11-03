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رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

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الخميس، 03-11-2022 05:07 م

رئيس الوزراء يوعز بإنجاز البنية التحتية لتلفريك عجلون خلال شهر

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - تفقد رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، مشروع تلفريك عجلون.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تسريع الإجراءات لإنجاز هذا المشروع الحيوي والمهم الذي ستكون له عوائد على أهالي المحافظة وتوفير فرص عمل لشبابها، إضافة إلى تنمية الحركة السياحية للمحافظة وجذب الاستثمارات إليها.

ووجه رئيس الوزراء وزارة الأشغال العامَّة والإسكان إلى ضرورة إنجاز البنية التحتيَّة وتوسعة وتعبيد الشوارع المحاذية لمحطتي الانطلاق والوصول لمشروع تلفريك عجلون خلال شهر؛ تمهيدا لتشغيل المشروع وضرورة التأكد من منظومة الأمن والسلامة العامة التي تم اعتمادها لكابينات الركاب قبيل التشغيل الفعلي للمشروع.

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