الأردن يشارك الخميس اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

الوكيل الاخباري- يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، في أعمال الدورة العادية (156) لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة.



وانطلقت، امس الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 156 لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الكويت، التي تسلمت رئاسة الدورة من دولة قطر.



ومثل الأردن في الاجتماع سفير المملكة في القاهرة ومندوبها الدائم في الجامعة أمجد عودة العضايلة، والذي يأتي تمهيداً لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الخميس.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع جدول الأعمال تمهيدا لرفعه إلى اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري، والذي سيعقد حضوريا في مقر جامعة الدول العربية بمشاركة وزراء الخارجية العرب والوفود المرافقة لهم. ويبحث المندوبون عدداً من مشاريع القرارات حول مختلف القضايا العربية، بحيث يتم التوافق على القرارات ليتم إقرارها في الاجتماع الوزاري.



ويتضمن جدول الأعمال العديد من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية والإدارية.



ويندرج بند القضية الفلسطينية ومستجداتها، والأوضاع في مدينة القدس المحتلة والاعتداءات الإسرائيلية فيها، بشكل ذي أولوية على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية.



ويبحث في الاجتماع ملفات القضايا العربية في عديد الدول، لا سيما الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

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