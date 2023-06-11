رئيس الوزراء يرعى حفلا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مصنع برومين الأردن

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، مساء اليوم الأحد الحفل الذي أقامته شركة برومين الأردن؛ بمناسبة مرور عشرين عاما على إنشاء مصنع برمين الأردن.



وقال رئيس الوزراء، في كلمة خلال الحفل الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلو القطاع الخاص ورجال الأعمال، يشرفني أن أكون متواجدا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مصنع برومين الأردن بشراكة استراتيجية بين شركة برومين الأردن وشركة البمارل الأميركية.



وأشاد رئيس الوزراء بالإنجازات التي حققتها شركة برومين الأردن على مدى العشرين عاما الماضية حتى أصبح مصنع برومين الأردن ثاني أكبر مصنع للبرومين في العالم.



وأضاف: "نأمل أن يصبح في المستقبل القريب أكبر مصنع للبرومين على مستوى العالم".



وأكد الخصاونة أن قطاع التعدين قطاع أساسي ضمن محاور رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بهذا القطاع الذي له إسهامات حقيقية في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.



كما أكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتسهيل عمليات التوسع ودعم الاستثمارات القائمة واستقطاب المزيد منها في هذا القطاع الحيوي.



وقال إن الأردن بلد واعدة تفخر بالقوى البشرية الكفؤة في العديد من القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات والصناعات الإبداعية والتعدين والتعليم وغيرها، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لتحسين نوعية الحياة التي يستحقها المواطن الأردني.



وحيّا رئيس الوزراء العاملين في شركة برومين الأردن الذين واكب الكثير منهم مسيرة الشركة منذ انطلاقها قبل عشرين عاما، مضيفا أننا فخورون بالإنجازات التي حققتها الشركة ونتطلع للبناء عليها في المستقبل.

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