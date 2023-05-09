رئيس الوزراء يرعى مؤتمر طب الأسنان الأردني الدولي السادس والعشرين

الوكيل الاخباري - رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، مؤتمر طب الأسنان الأردني الدولي السادس والعشرين تحت شعار (من النجاح إلى التميز).



وشارك في المؤتمر الذي تنظمه نقابة أطباء الأسنان على مدى 3 أيام أطباء أسنان من الأردن ووفود وخبراء من دول عربية وأجنبية.



وأكد نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، رئيس المؤتمر، أهمية العمل الجاد والدؤوب الذي تبذله النقابة لتحسين مستوى منتسبيها وتزويدهم بالمستجدات العلمية والطبية بشأن مهنة طب الأسنان.



وبين القدومي أن النقابة جزء من النقابات العربية، وأن الاجتماع الذي تعقده نقابات أطباء الأسنان العربية يوم بعد غد الخميس على هامش فعاليات المؤتمر، وعبر عن الأمل بخروج الاجتماع بنظام التعليم الطبي العربي ما يشكل قفزة في التعليم الطبي المستمر.

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