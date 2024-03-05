رئيس الوزراء يفتتح مستشفى الطب البيطري التعليمي في العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الاخباري-

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افتتح رئيس الوزراء بشر الخصاونة الثلاثاء، مستشفى الطب البيطري التعليمي التابع لكلية الطب البيطري في جامعة العلوم والتكنولوجيا، الأول من نوعه في الأردن والأكبر في المنطقة.وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة لإنشاء هذا المستشفى، الذي يعتبر فريدا من نوعه ويسهم في خدمة التعليم البيطري، بالإضافة إلى دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية.وقدم رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم، ومديرة المستشفى ميسر العكش، إيجازا حول المستشفى ومرافقه وأقسامه الذي تم إنشاؤه بمنحة من صندوق أبو ظبي للتنمية في دولة الإمارات، بقيمة 7 ملايين دولار، وتبلغ مساحته الإجمالية قرابة 7 آلاف متر مربع، وذلك لمواكبة التطور العالمي في الطب البيطري ورفع كفاءة التعليم في هذا المجال وزيادة الوعي المجتمعي في الطب البيطري ورعاية الحيوانات وحماية المجتمع من الأمراض المشتركة.ورافق رئيس الوزراء خلال افتتاحه المستشفى وزير الزراعة خالد الحنيفات ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي عزمي محافظة ووزير التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان ونواب وأعيان محافظة إربد ومحافظ إربد رضوان العتوم والقائم بالأعمال الإماراتي لدى المملكة فيصل الزيودي.