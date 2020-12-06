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الأحد، 06-12-2020 03:14 م

رئيس الوزراء يكشف إجراءات رفع الحظر المرتقبة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الأحد، ان الحكومة سعت وتسعى الى زيادة الانفاق الرأسمالي لتحريك عجلة النمو الاقتصادي والمضي بإصلاحات هيكلية تفضي الى تحسينات اساسية في اداء الاقتصاد الوطني وانتاج مناخات تحسن ادائه خلال الفترة المقبلة وصولا الى مرحلة نستطيع فيها تحقيق اشكال كبيرة من الاعتماد على الذات.

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وقال الخصاونة، " سنكون كما تعهدنا امام الله وامام قيادتنا الهاشمية صادقين وشفافين مع المواطن والسلطة التشريعية والاعلام وكافة القطاعات وندرك ان هناك صعوبات كبيرة واننا امام مساحات مالية ضيقة بفعل مجموعة من العوامل غالبيتها ذات طابع خارجي".


وبشان المصفوفة التي تتضمن مجموعة مطالب تقدم بها القطاع التجاري ومن ابرزها المطالبة بفتح القطاعات اشار رئيس الوزراء الى ان بعض قرارات الاغلاق القطاعية كانت ضرورية واساسية لتمكن الحكومة من تجنب سيناريو الضغط على القطاع الصحي في مرحلة لم تكن لدينا قدرة سريرية كافية، مؤكدا انه كان لهذه الاجراءات ملامح تؤشر الى استقرار الوضع الوبائي دون ان يعني اننا وصلنا الى استقرار الوضع الوبائي بشكل كامل.


واكد رئيس الوزراء ان هذه الحكومة وبتوجيه من جلالة الملك تعتز وتفتخر بانها استطاعت، وبالتعاون الوثيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية مضاعفة السعة السريرية للمستشفيات في اقل من شهرين وتوسعة قاعدة اسرة العناية الحثيثة .


ولفت إلى أن هذه الاجراءات مستمرة حتى 31 / 12 / 2020 وذلك لتقييم قدرتنا على التحرك في اطار تخفيض ساعات الحظر ليتبعه وعلى مراحل اجراءات اخرى لشكل العمل في يوم الجمعة والفتح الامن للقطاعات المتضررة، مؤكدا انه لن يتم تجاوز هذه الجائحة واثارها دون تشاركية حقيقية بين الحكومة والجميع وفي مقدمة ذلك التزام المواطن بسبل واجراءات الوقاية والسلامة العامة.


واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ومطالب القطاع التجاري واعدا بالتفاعل الايجابي بين الوزارات المعنية والقطاع لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهه.


 




 

 


 

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