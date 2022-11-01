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الثلاثاء، 01-11-2022 03:43 م

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

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الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء ووزير الدِّفاع، الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، وزير الدِّفاع الكويتي الشَّيخ عبدالله علي العبدالله الصّباح، الذي يرأس الوفد الكويتي المشارك في فعاليَّات الدورة الثَّالثة عشرة لمعرض ومؤتمر العمليَّات الخاصَّة (سوفكس 2022) في العقبة.

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وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره السفير الكويتي في الأردن عزيز الديحاني والوفد المرافق لوزير الدفاع الكويتي، عمق العلاقات الأخوية الأردنية الكويتية والتي تحظى برعاية ودعم واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.


كما أكد رئيس الوزراء على القواسم المشتركة والعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بمواقف دولة الكويت الشقيقة تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وبحث رئيس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي سبل تعزيز التعاون المشترك، سيما ما يتعلق بتبادل الخبرات والتدريب والتجارب التي تخص عمل القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


من جهته، أكد وزير الدفاع الكويتي على العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والحرص على توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، سيما تبادل الخبرات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.


وأشاد وزير الدفاع الكويتي بالجهود التي بذلتها المملكة في تنظيم وإقامة مؤتمر ومعرض سوفكس وما يوفره من فرص للاطلاع على التقنيات الحديثة للأسلحة والمعدات العسكرية والدفاعية.


وأشاد السفير الكويتي لدى الأردن عزيز الديحاني بالرعاية والاهتمام الذي يحظى به الطلبة الكويتيون الدارسون في الأردن.


وأكد رئيس الوزراء، بهذا الصدد، ترحيب الأردن بالطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات والمعاهد الأردنية مؤكداً أنهم بين أهلهم وذويهم ويحظون برعاية واهتمام الحكومة والشعب الأردني.

 




 

 


 

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