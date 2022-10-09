الأحد 09-10-2022
الوكيل الاخباري

ابومرجوب: العديد من الشركات الخاصة خالفت قرار وزارة العمل بشأن عطلة المولد النبوي

قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

الآفاق الخيرية توفر 71 منحة جامعية لأبناء الأسر المنتفعة من صندوق المعونة

بيان هام صادر عن وزارة الزراعة حول التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أغلى فاتورة طعام في الأردن عبر تطبيق طلبات .. تعرّف على قيمتها

بلعاوي يتوقع موجة كورونا جديدة في الأردن الشتاء المقبل

الجامعة الهاشمية: استقبال 5100 طالبا على برنامج التنافس

الأحد، 09-10-2022 11:15 ص

الأردن يشارك في معرض دولي مختص بالسياحة التعليمية في عُمان

0L5A1485 - Copy


الوكيل الإخباري - تشارك هيئة تنشيط السياحة وضمن جناح أردني، في المعرض الدولي ايديو تراك المختص في السياحة التعليمية، الذي ينطلق الاثنين في العاصمة العُمانية مسقط، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للهيئة، الأحد، تتمثل المشاركة الأردنية في المعرض بـ 8 جامعات، سبعة منها حكومية وواحدة خاصة.


وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، بحسب البيان، إن هذه المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الأردن وما يمتاز به من تميز ونجاح في مجال السياحة التعليمية، لجذب المزيد من الطلبة للدراسة في المملكة.


وأضاف أن هذا الأمر يأتي بتناغم مع مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أخيرا، لسلطنة عُمان، التي توجت بنجاح كبير في فتح آفاق واعدة للتعاون في مجالات عديدة بين البلدين.


وبين عربيات، أنه يوجد في الأردن ما يزيد عن 3500 طالب وطالبة من سلطنة عُمان الشقيقة يدرسون في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020222124753100396715

ابومرجوب: العديد من الشركات الخاصة خالفت قرار وزارة العمل بشأن عطلة المولد النبوي

403651_6_1625657622

قرار مُرتقب حول ضريبة تصدير الخضار والفواكه

1020223134541576695119

7 آلاف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية

صبي يقذف بأكوام قش في موسم حصاد القمح بمنطقة البقعة - (تصوير_ محمد ابو غوش)

اتحاد المزارعين: 25 مليون دونم صالحة للزراعة والقمح أساسي للأمن الغذائي

IMG_2802

1152 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

c527af4c-de0c-4817-b6a5-114322ea9f6a123

تشكيلات أكاديمية في جامعة الحسين بن طلال

أخبار متعلقة
King_and_Queen_of_Sweden

العاهل السويدي يبدأ زيارة دولة للمملكة في تشرين الثاني المقبل

1JGAk

الشمالي يدعو لتعزيز التجارة بين الأردن ودول الخليج العربي

karak-municipality-building (2)

مذكرة تفاهم بين بلدية الكرك ومركز تطوير الأعمال

197-205228-jordan-first-case-monkeypox_700x400

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

AboutNARC

بحث التعاون بالمجالات الزراعية مع وكالة التنمية الفرنسية

0L5A2219

كريشان: دراسة شمول أعضاء مجالس المحافظات بالتأمين الصحي