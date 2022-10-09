الأردن يشارك في معرض دولي مختص بالسياحة التعليمية في عُمان

الوكيل الإخباري - تشارك هيئة تنشيط السياحة وضمن جناح أردني، في المعرض الدولي ايديو تراك المختص في السياحة التعليمية، الذي ينطلق الاثنين في العاصمة العُمانية مسقط، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

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وبحسب بيان للهيئة، الأحد، تتمثل المشاركة الأردنية في المعرض بـ 8 جامعات، سبعة منها حكومية وواحدة خاصة.



وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، بحسب البيان، إن هذه المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الأردن وما يمتاز به من تميز ونجاح في مجال السياحة التعليمية، لجذب المزيد من الطلبة للدراسة في المملكة.



وأضاف أن هذا الأمر يأتي بتناغم مع مخرجات زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أخيرا، لسلطنة عُمان، التي توجت بنجاح كبير في فتح آفاق واعدة للتعاون في مجالات عديدة بين البلدين.



وبين عربيات، أنه يوجد في الأردن ما يزيد عن 3500 طالب وطالبة من سلطنة عُمان الشقيقة يدرسون في المملكة.