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الإثنين، 24-10-2022 01:40 م

الخصاونة يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

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الوكيل الإخباري - أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني هنأه خلاله بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتمنى له النجاح في تشكيلها.

وأكد الخصاونة على المكانة الخاصة للعراق وشعبه وقيادته في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد وأبناء الشعب الأردني والاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

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كما أكد رئيس الوزراء حرص الأردن الدائم على أمن العراق واستقراره ومسيرته ودوره الطليعي في المحيط العربي والإقليمي والأسرة الدولية.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف عن التقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء العراق ودعم أمنه واستقراره ومسيرته، لافتاً إلى الحرص على العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والإرادة المشتركة على تعزيزها في كافة المجالات.

 




 

 


 

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