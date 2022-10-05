الخصاونة ونائب رئيس الوزراء العُماني يؤكدان الحرص على تعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الإخباري

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- أجرى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مباحثات في مسقط اليوم مع نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني فهد بن محمود آل سعيد.وتناولت المباحثات، التي تأتي في إطار زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الرسمية إلى سلطنة عُمان، العلاقات الثنائية الأخوية الراسخة التي تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.وأكد رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء العماني خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي والسفير الأردني في مسقط أمجد القهيوي وعدد من الوزراء العمانيين، الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.وأكد رئيس الوزراء وآل سعيد أهمية تدعيم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات والتدريب المهني والتشغيل والأمن الغذائي والصناعات الدوائية والتعدين والتشبيك بين القطاعين العام والخاص في البلدين الشقيقين ومواصلة البحث والتنسيق والتشاور في أية مجالات تعاون إضافية بين البلدين الشقيقين.وأكد الخصاونة أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عُمان في تعزيز العلاقات الأخوية وفتح مجالات أوسع للتعاون الثنائي، مشيداً بمواقف سلطنة عُمان الداعمة لقضايا المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع كافة دول العالم مما أكسبها ثقة واحترام الجميع.من جهته، اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا أهمية الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لسلطنة عمـان بدعوة من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، وأعرب عن ثقته بأن الزيارة ستحقق نتائج إيجابية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة تحقيقاً للمزيد من التنمية والرخاء لشعوبها.وحضر اللقاء من الجانب العُماني الشيخ الفضل بن محمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبد السلام بن محمد بن عبدالله المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، والشيخ هلال بن مرهون المعمري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة الأردنية الهاشمية.