الكرك: عيد الأضحى المبارك محطة إيمانية هامة لاستشعار عظمة الإسلام

الوكيل الإخباري - يمثل عيد الأضحى المبارك محطة إيمانية هامة لاستشعار عظمة الإسلام بما يحمل من رحمة ووحدة وعزة ورفعة بالإضافة إلى دوره في تعزيز روابط الإخاء والمحبة ونبذ الفرقة والخلافات وتعميق قيم التسامح بين جميع أفراد المجتمع.

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واحتفل المواطنون في محافظة الكرك اليوم الأربعاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسرور، لما لهذا اليوم من مكانة عظيمة لدى المسلمين، وما يتخلله من زيارة الأقارب وشراء الحلوى وتقديم الأضاحي.



ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) خلال جولة لها في أول أيام عيد الأضحى في مختلف أنحاء المحافظة، طقوس الفرح للعيد وفرحة الأطفال التي صنعوها بأنفسهم، وبدأت هذه الطقوس بارتداء الألبسة الجديدة، ومن ثم الذهاب إلى صلاة العيد، وبعدها الاجتماع لتناول وجبة الإفطار، كذلك تقديم الأضاحي وزيارة الأقارب والمحارم، والذهاب إلى أماكن التسلية والحدائق والمتنزهات العامة والترفيهية وسط أجواء مبهجة وجميلة.



وقال مواطنون في لقاءات مع (بترا)، إن سماعهم لأصوات التكبيرات والتهليلات في الصباح الباكر، أدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم ورسم السعادة على وجوههم، مؤكدين دور العيد في توطيد أواصر المحبة والألفة بين جميع فئات المجتمع.



ويقول الخمسيني زياد المعايطة والذي يقطن في بلدة زحوم الواقعة وسط المحافظة، إنه خصص ميزانية لشراء مستلزمات العيد لعائلته.



بدوره قال مفتي الكرك الدكتور وليد الذنيبات، إن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وإظهار مشاعر الابتهاج بأيامه والحرص على تجسيد قيم المحبة والتراحم والتزاور والتكاتف وتقديم الأضاحي، يعبر عن عمق الإيمان والالتزام بواجبات وشعائر ديننا الحنيف والامتنان لله سبحانه وتعالى على نعمه.