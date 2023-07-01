الغابات متنفس سياحي لأبناء الكرك وزوارها

الوكيل الاخباري- تعد الغابات والأودية المائية المنتشرة في مختلف مناطق محافظة الكرك، متنفسا سياحيا مهما لأبناء المحافظة وزوارها خلال فصل الصيف وأيام العطل والأعياد.

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وتشكل غابة اليوبيل شمال قصبة الكرك، ووادي بن حماد ومياهه المعدنية أبرز المناطق الطبيعية التي تقبل عليها الأسر لموقعها الجغرافي الفريد ومناظرها الطبيعية الخلابة وكثافة أشجارها وجمالية البيئة المحيطة بها.



ويضاف إليهما مناطق أخرى ذات بيئة جمالية سياحية بالمحافظة يشكل مجموعها خارطة سياحية متكاملة العناصر للسياحة الترفيهية والعلاجية، مثل غابة السنينة شرق لواء القصر، ومنطقة العينا جنوب المزار، وغابات دمنة بالياروت، ومنطقة وادي الكرك الذي يمتد من نبع عين سارة إلى غور المزرعة.



وقال مواطنون ، إن المحافظة تحتضن طبيعتها وموقعها الجغرافي عشرات المناطق السياحية ذات التنوع المناخي والطبيعي ما يجعل منها متنفسا سياحيا لأبناء المحافظة وزوارها خاصة في الصيف للاستمتاع بسحرها الخلاب.



وقال عضو جمعية البيئة الأردنية، خليل الزيادين، إن غابة اليوبيل التي تزيد مساحتها على 4 آلاف دونم وموقعها الجبلي المميز، توفر مكانا سياحيا جاذبا للتنزه والاستجمام تضيف رافدا سياحيا آخر مع الأماكن الأخرى.