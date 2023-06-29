الكرك: أسواق الأضاحي تشهد إقبالا متزايدا

الوكيل الاخباري - تشهد أسواق الأضاحي في محافظة الكرك إقبالا متزايدا لليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك من قبل المواطنين الراغبين في شراء أضاحيهم تطبيقا لشعيرة من شعائر الإسلام تقربا إلى الله عز وجل، واقتداء بهدي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

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ورصد حركة البيع والشراء في أسواق المواشي والتقت بالعديد من المربين والمتسوقين الذين تفاوتت آراؤهم في شراء أضاحيهم لحرصهم الكبير على انتقاء أفضل الأضاحي الخالية من العيوب والأمراض .



وأشار تاجر المواشي عمر العساسفة، إلى الإقبال المتزايد على شراء الأضاحي من قبل المواطنين، مؤكدا أن الأسعار ستأخذ طريقها إلى النزول مع الأيام الأخيرة من العيد.



وقال المواطن فايز الذنيبات أحد سكان منطقة الثنية الواقعة وسط المحافظة، أنه يفضل دائما شراء "الماعز" التي تتراوح أسعارها هذا العام ما بين( 150 - 180) دينارا، مبينا أنه اعتاد منذ العام الماضي أن يضحي بهذا النوع من الأغنام.



وفضل رب الأسرة عبد الحميد الحباشنة من منطقة راكين الواقعة شمالي المحافظة، أن يطبق سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ذبح الأضحية، ويشتري هو وأسرته واحدة من الإبل لتكون أضحية عنهم جميعا.