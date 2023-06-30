بلدية الكرك تواصل حملات الرقابة والنظافة خلال أيام العيد

الوكيل الاخباري - واصلت اللجان الرقابية والصحية في بلدية الكرك الكبرى لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك حملات الرقابة والمتابعة والنظافة لمواقع بيع الأضاحي والمحال التجارية والأسواق بمختلف أنحاء المناطق التابعة للبلدية وصولاً إلى ديمومة الصحة والسلامة العامة.



وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر البلدية والصحية عملت طيلة أيام العيد على فترتين صباحية ومسائية من خلال جولات للتأكد من التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة.

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