رئيس بلدية الكرك يدعو لأخذ الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية

الوكيل الاخباري- دعا رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية والمناطق المنخفضة خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تسود المملكة حاليا.

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وقال إن البلدية وضعت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية، وجميع الآليات على أهبة الاستعداد، بالإضافة إلى فتح غرفة عمليات لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين.



وقال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز ، إن جميع الدوائر المعنية في المحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، مشيرا إلى إعداد خطة طوارئ متكاملة من خلال التشاركية بين مختلف الجهات ذات العلاقة تضمنت تنظيف مجاري السيول والأودية والعبارات، وتأمين الآليات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية.



ودعا الفايز المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والإبلاغ عن أية حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسة في مركز المحافظة أو غرف العمليات في الدوائر الحكومية المعنية، ومتابعة النشرات الجوية، وتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة.

يشار إلى أن مختلف مناطق المحافظة تشهد منذ ساعات فجر اليوم تساقطا غزيرا للأمطار وتشكل الضباب.