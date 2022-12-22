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الخميس، 22-12-2022 05:27 م

120 مهندسا ومهندسة يؤدون اليمين القانونية في الكرك

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الوكيل الاخباري - أدى 120 مهندسا ومهندسة، اليوم الخميس، اليمين القانونية لنقابة المهندسين في محافظة الكرك.

وأكد عضو مجلس النقابة ورئيس الشعبة الميكانيكية، الدكتور المهندس إبراهيم العدوان، بحضور أمين عام النقابة المهندس علي ناصر، دور المهندسين الشباب في تنمية وتطوير مهنة الهندسة ومواكبة التطور السريع في جميع المجالات، مبينا جهود النقابة في تصدير الكفاءات والخبرات الهندسية، وفتح آفاق عمل جديد للشباب.

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