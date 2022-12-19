فاعليات في المحافظات تستنكر استهداف رجال الأمن العام

الوكيل الإخباري - عبّرت فاعليات شعبية وأكاديمية ورسمية في محافظة المفرق، اليوم الاثنين، عن رفضها المساس بأمن الوطن والمواطنين واستهداف الأجهزة الأمنية.

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وقال العقيد المتقاعد، هشام سعود، عندما يرفع السلاح في وجه الأمن الوطني الشامل ويخسر الوطن حماته، ويتم إدخال الحزن لكل بيت أردني عندها نقول لا وألف لا للخونة و لكل خائن وعميل.



ورفض مواطنون وممثلو جمعيات خيرية وثقافية ونقابية في محافظة الكرك التطاول على الوطن وتهديد أمنه واستقراره.



وقال هؤلاء إن القوانين الأردنية تسمح للمواطن بحرية التعبير في مختلف القضايا المجتمعية وتحمي أشكال التحرك المدني والتجمع السلمي وبما يعكس صورة إيجابية لتنوّع الآراء.



ودعا رئيس جمعية ملتقى غور المزرعة الثقافية الدكتور عواد النواصرة إلى المحافظة على منجزات الوطن ومقدراته والممتلكات العامة والخاصة، مشيرا إلى أن الاعتداء الجبان على حياة الشهيد البطل العميد عبد الرزاق الدلابيح يشير إلى وجود فئة جبانة لا تريد الخير لهذا الوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة التي قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره.



وقال رئيس جمعية وادي ابن حماد الخيرية سطام العويسات إن ما شهدناه من اعتداء على الممتلكات العامة وإغلاق الطرقات، ومنع المواطنين من المرور بسياراتهم، والاعتداء على رجال الأمن العام هي محاولات للعبث بالأمن الوطني التي يعاقب عليها القانون الأردني ويجرم الفاعل والمحرض عليها، مؤكدا أن مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.



وقال نائب رئيس جمعية دار الكرك للتراث والثقافة المحامي فايز الذنيبات، إن التعبير السلمي هو حق لكل مواطن لكن بشرط أن يكون بعيدا كل البعد عن مظاهر الشغب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب، داعيا أبناء الشعب الأردني الواعي بفكره وثقافته إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم السماح للمندسين بالإساءة للوطن.



وأكدت فاعليات شعبية وأكاديمية وثقافية وسياسية في محافظة العقبة، أهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة والأجهزة الأمنية في محاربة أصحاب الفكر المتطرف والأجندات الخارجية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والذود عنه بالغالي والنفيس، وعدم الإنجرار وراء الأفكار الهدامة التي تزعزع الوحدة الوطنية.



رئيس لجنة السياحة والخدمات والنقل النيابية النائب عبيد ياسين قال إن على السلطة التنفيذية واجب إنفاذ القانون، وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، حتى يعم الأمن والآمان على الوطن والمواطن وحفظ حقوقهم، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها هي خط أحمر لا يمكن مواجهتها من قبل أي مجموعة تريد زعزعة أمن الوطن، ويجب محاربة كل فكر متطرف يدعو إلى الفرقة والكراهية، وهو مرفوض مطلقا من أبناء الشعب الأردني.



وقال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إن ما حدث أخيرا، مؤشر خطير يتطلب ضرورة إنفاذ القانون، وفرض هيبة الدولة، وعدم الخلط بين الاعتصام السلمي وغير السلمي، مؤكدا أن رفع السلاح في وجه رجال الأمن أمر يرفضه الأردنيون.



وقال رئيس فرع نقابة المهندسين بالعقبة المهندس عامر الحباشنة، إن فرض هيبة الدولة أمر جوهري مرتبط بإيجاد وعي لما تواجهه الدولة من تحديات، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا لحماية الدولة سوى الحوار والتواصل المباشر.



وأكد أهمية الحوار على أرضية المصلحة الوطنية العليا لما يخدم مصالح الدولة وحماية أمنها وتعزيز مكتسباتها ومواجهة التحديات سويا.