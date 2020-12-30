رئيس ديوان الخدمة المدنية للوكيل : جاهزون وننتظر اقرار الموازنة للبدء بالتوظيف

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس ديوان الخدمة المدنية في تصريح للوكيل الاخباري ان الديوان استكمل كافة الاستعدادات للبدء في خطوات عملية التوظيف في الدوائر الحكومية وبانتظار اقرار الموازنة العامة من قبل مجلس الامة قبيل صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة لسنة 2021 .

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وقال الناصر للوكيل الاخباري ان جدول التشكيلات للوظائف الحكومية جاهز وسيتم الشروع بنشر اعلانات المقابلات والشواغر الوظيفية فور اتمام صدور قانون الموازنة العامة .

وكانت الحكومة قد اقرت وفق قانون الدفاع في وقت سابق من العام الحالي ايقاف التوظيف الحكومي لغاية تاريخ 31/12/2020 نظرا للظروف التي تمر بها المملكة.

وقام ديوان الخدمة المدنية بتعيين المئات من الكوادر الصحية خلال الفترة الماضية وذلك للحاجة الماسة لها في تشغيل المستشفيات الميدانية .



