الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

اتفاقية مع 20 مزارعاً لإنتاج زراعات علفية على سيل الزرقاء

اليرموك تحتفل بـاليوم العالمي لذوي الإعاقة

الملك يؤكد دعم لبنان في جهوده لتخطي الأزمات

رئيس مجلس الأعيان يزور دائرة قاضي القضاة

جلسة حوارية لمناقشة كتاب فريدة ومتميزة لسمو الأميرة دانا فراس

حملة توعوية بصحة الفم والأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا

اتفاقية لتحريج 4 آلاف دونم بتقنية الشرنقة

ورشة بمستشفى الملك المؤسس عن العنف الأسري

تشكيلات ادارية واسعة في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الأردن يسمح بإدخال زيت الزيتون من فلسطين

الأربعاء، 07-12-2022 05:33 م

رئيس مجلس الأعيان يزور دائرة قاضي القضاة

w


الوكيل الاخباري - التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بدائرة قاضي القضاة، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي.

واستعرض الربطة خلال اللقاء، التطور الكبير الذي تم على أعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، والتي تركز على حوكمة ورقمنة الأعمال وتنمية الموارد البشرية وتحسين النتائج المؤسسية وصولا إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي لتساهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

اتفاقية مع 20 مزارعاً لإنتاج زراعات علفية على سيل الزرقاء

ww

اليرموك تحتفل بـاليوم العالمي لذوي الإعاقة

w

الملك يؤكد دعم لبنان في جهوده لتخطي الأزمات

w

جلسة حوارية لمناقشة كتاب فريدة ومتميزة لسمو الأميرة دانا فراس

1220226201443522594288

حملة توعوية بصحة الفم والأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا

وزارة الزراعة

اتفاقية لتحريج 4 آلاف دونم بتقنية الشرنقة

أخبار متعلقة
5f717057-نقابة-الأطباء-الأردنية-أرشيفية

بني هاني رئيسا لجمعية اختصاصيي الطب الشرعي

w

أمانة عمان تنظم معرضا للكتاب ضمن مبادرة كتابنا حضارتنا