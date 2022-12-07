رئيس مجلس الأعيان يزور دائرة قاضي القضاة

الوكيل الاخباري - التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبدالحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، في مكتبه بدائرة قاضي القضاة، رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي.



واستعرض الربطة خلال اللقاء، التطور الكبير الذي تم على أعمال دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية واستراتيجيتها للأعوام المقبلة، والتي تركز على حوكمة ورقمنة الأعمال وتنمية الموارد البشرية وتحسين النتائج المؤسسية وصولا إلى بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي لتساهم في تعزيز أمن واستقرار المجتمع.

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