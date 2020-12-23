رئيس مجلس النواب يلتقي قاضي القضاة

الوكيل الاخباري -

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استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة.وأكد العودات حرص مجلس النواب على التنسيق والتعاون مع دائرة قاضي القضاة فيما يخص التشريعات المتعلقة بها، مقدرا الجهود المبذولة من قبل دائرة قاضي القضاة في سبيل تحقيق الأمن الأسري والمجتمعي.وحضر اللقاء رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، ومدراء المحاكم الشرعية الشيخ سعود السلامين، والتفتيش القضائي الدكتور سميح الزعبي، وتسليف النفقة في دائرة قاضي القضاة الدكتور اشرف العمري.