رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور كتيبة الأمير طلال الآلية

الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، كتيبة الأمير طلال الآلية /5، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشرقية، وكان في استقباله لدى وصوله قائد المنطقة العميد الركن حسان عناب.



واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة إلى إيجازين قدمهما قائد المنطقة وقائد الكتيبة حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية وآلية التصدي لعمليات التهريب والتسلل التي تواجهها المنطقة على طول امتداد منطقة المسؤولية، والخطط المستقبلية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على استخدام جميع الإمكانات المتوفرة في القوات المسلحة للتعامل مع عمليات التهريب والتسلل والتصدي لها، مبيناً أن القوات المسلحة مستمرة وماضية في منع هذه العمليات بالقوة، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه.

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