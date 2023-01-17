رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الكيني

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقيادة العامة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكينية، الجنرال روبرت كيبوتشي، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك مع الدول الصديقة.

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وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف أوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.



واستمع اللواء الركن الحنيطي والوفد الضيف إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي تبين حجم التطوير والتحديث على الأسلحة والمهام والمعدات في القوات المسلحة الأردنية، وبما ينسجم مع طبيعة التطورات التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة.



من جهته، أكد الجنرال كيبوتشي عمق العلاقة واستمرارية التعاون بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، وأهمية توسعة آفاق التعاون الثنائي بينهما، مثمناً دور الأردن وقواته المسلحة في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.



وحضر اللقاء نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.