رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً عُمانياً

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، في مكتبه بالقيادة العامة، وفدا عسكريا عُمانيا برئاسة مدير مديرية الدفاع الإلكتروني العميد الركن محمد بن صالح بن أحمد الفارسي والوفد المرافق.

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وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية العملياتية والتدريبية واللوجستية، بما يحقق الأهداف التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.



وحضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والملحق العسكري العماني في عُمان.